Pösing: Kapelle sorgt für Empörung

Die Franz-Graf-Kapelle in Pösing im Landkreis Cham ist mehr als ein Ort zum stillen Gebet. Sie steht für politischen Protest, sie provoziert. Ihr Erbauer hat hier seine Kritik an Schwangerschaftsabbrüchen in Stein gemeißelt und vergleicht Abtreibung mit dem Holocaust. Nun ist der Protest groß.

2008 wurde die Kapelle eingeweiht. Landwirt Franz Graf hat sie sich zu seinem 50. Geburtstag gleichsam selbst geschenkt. Sie steht am Waldrand auf einer Anhöhe - ein idyllisches Fleckchen Erde.

In der Kapelle und auf einem Gedenkstein davor bezeichnet Graf Abtreibung als "größten Völkermord in der Geschichte der Menschheit" sowie als " 'Holocaust' an ungeborenen Kindern". Außerhalb der Region hat davon bislang kaum jemand Notiz genommen. Als der Landwirt im Sommer 2018 eine Feier zum zehnjährigen Bestehen seiner Kapelle abhält, an der auch der stellvertretende Landrat Markus Müller teilnimmt, werden die beiden Vorsitzenden des Kreisverbandes der Linken in Cham auf den Holocaust-Vergleich aufmerksam.

Marius Brey und Eva Kappl fordern den Mann auf, die entsprechenden Inschriften zu entfernen. Sie erstatten Strafanzeige wegen Volksverhetzung. Die Staatsanwaltschaft Regensburg stellte das Verfahren ein, weil es sich um eine freie Meinungsäußerung handele. «Der Beschuldigte will offensichtlich provozieren und Aufmerksamkeit auf das Thema Abtreibung lenken», heißt es im Antwortschreiben der Staatsanwaltschaft.

Dem Protest der Linken schloss sich unter anderem auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, an. In der Zeitung taz sagte er: "Mit dem entsetzlichen Vergleich in der Franz-Graf-Kapelle wird die Singularität des Holocaust negiert und der Massenmord an den europäischen Juden relativiert." Ein Sprecher der neu gegründeten Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (RIAS Bayern) kritisierte die Kapelle als antisemitisch.