Playoff-Viertelfinale: Public Viewing in Regensburg

Zum Start der Playoff-Viertelfinale-Serie gegen die Tilburg Trappers am kommenden Mittwoch haben sich die Eisbären Regensburg etwas Besonderes einfallen lassen. Gemeinsam mit Partner Autohaus Dünnes wird es ein Public Viewing des Auswärtsspiels beim Nordprimus geben.

Stattfinden wird das Public Viewing in den Räumlichkeiten des Autohaus Dünnes in der Innstraße 11 in Regensburg. Los geht es um 19:00 Uhr, Spielbeginn in Tilburg ist um 20:00 Uhr. Die Eisbären-Fans haben an diesem Tag auch die Möglichkeit sich Tickets für das Heimspiel am kommenden Freitag in der Donau-Arena zu sichern. Der Eintritt ist kostenlos.

PM/CS