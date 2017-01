Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in einen abgestellten PKW ein und entwendeten eine Geldbörse.

Am Freitag, 20.01.2017, in der Zeit von 21:25 Uhr – 22.05 Uhr drangen bislang unbekannte Täter, in der Ludwig-Thoma-Straße, in einen dort vor einem Lokal ordnungsgemäß abgestellten PKW, Audi ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren, eine dort abgelegte Geldbörse mit einem kleinen Bargeldbetrag. Der darüber hinaus entstandene Sachschaden an der geborstenen Seitenscheibe beträgt ca. 600 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Regensburg unter der Rufnummer 0941 5062888

PM/LH