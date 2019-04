Pizzabotin überfallen

Am Samstagabend ist eine Pizzabotin in Regensburg bei der Auslieferung überfallen und beraubt worden. Die 24-Jährige wollte gerade eine Bestellung in der Isarstraße ausliefern, als sie von zwei Unbekannten angesprochen wurde.

Unvermittelt schlugen ihr die zwei Täter ins Gesicht und entrissen der Frau den Geldbeutel. Der Geldbeutel enthielt einen dreistelligen Betrag, mit ihm flüchteten die Beiden zu Fuß.

Die junge Frau blieb unverletzt.

Die Flüchtigen sind ca. 18 Jahre alt, 170 cm groß, schlank und waren dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Regensburg unter der Rufnummer 0941-506 2888.

PM