Pielenhofen: Neues vom Wolpertinger in Pielenhofen

Bei der Ausstellung in der Galerie von Carola Insinger in Pielenhofen (Landkreis Regensburg) gibt es neues vom Woplertinger.

An alle Kunstfreunde ergeht eine herzliche Einladung zur Ausstellung von Günther Kempf „Tupilaqen/ Neues vom Wolpertinger“. Zum wiederholten Mal stellt der Künstler in der Galerie von Carola Insinger in Pielenhofen seine Holzskulpturen aus, die sehr stark von afrikanischen Figuren und Skulpturen der grönländischen Inuit (Tupilaq), aber auch von heimischen Legenden beeinflusst sind.

Die Ausstellung läuft vom 09.05.2021 bis zum 13.06.2021. Die Öffnung ist von den aktuellen Coronabestimmungen abhängig und es wird darum gebeten die vorgeschriebenen Hygienevorschriften zu beachten. Dazu gehören das Tragen eines Mundschutzes sowie das Einhalten des Abstands, was im Garten der Galerie leicht umzusetzen ist mit zubringen.

Der Einlass zur Ausstellung wird geregelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.galerie-distelhausen.de

Carola Insinger/JM