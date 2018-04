Pfronten/Straubing: Lea Döring (15) wird vermisst

Seit 11. April wird eine 15-Jährige aus Straubing vermisst. Zuletzt hat sich Lea Döring laut Polizei in Pfronten (Ostallgäu) aufgehalten. Dort wurde sie zuletzt gesehen, als sie zu Fuß ein Jugendheim verließ und am Geldautomat der Sparkasse in der Nähe des Bahnhofs Geld abhob.

Die 15-Jährige braucht ärztliche Hilfe und könnte sich laut Polizei in einer hilflosen Lage befinden. Umfangreiche Ermittlungen und eine eingeleitete Suche blieben bislang erfolglos. Hinweise bitte an die Poilzei Pfronten 08363 / 9000 oder jede andere Polizeidienststelle.

Details



Vorname: Lea



Geburtsort/Geburtsland: Hausham

Nationalität: deutsch



Figur: schlank



Haare: schulterlang braun

Besondere Merkmale:

Zuletzt war sie bekleidet mit einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Sie trug einen quergestreiften Pulli in weiß-grün und darüber eine schwarze Winterjacke mit Kapuze und Kunstpelz am Kapuzensaum. Die Vermisste hatte einen grauen Rucksack unbekannter Marke bei sich, der eine markante rosafarbene Applikation am hinteren der drei Fächer hatte.

Sie verließ offenbar zu Fuß im Laufe des Tages ein Jugendheim in Pfronten. Zuletzt gesehen wurde die Vermisste am 11.04.2018, gegen 05:30 Uhr, als sie am Geldautomat der Sparkasse, nahe des Bahnhofs Geld abhob. Danach verliert sich ihre Spur.

Umfangreiche Ermittlungen und Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Die 15-Jährige bedarf ärztlicher Hilfe und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizeistation Pfronten bittet um Hinweise. Informationen werden unter Telefon 08363 / 9000, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Notrufnummer 110 , entgegen genommen.

PM/MF