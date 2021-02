Pfatter: 600 Liter Diesel gestohlen – Zeugen gesucht!

600 Liter Diesel hat ein Unbekannter von Donnerstag auf Freitag auf dem Rastplatz „Moosmühle“ bei Pfatter von einem geparkten LKW abgezapft. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Hier die Pressemitteilung der PI Wörth a.d. Donau



PFATTER, OT GEISLING, LKR. REGENSBURG: In der Zeit von Donnerstag, 18.02.2021, 20.00 Uhr bis Freitag, 19.02.2021, 10.00 Uhr, wurde auf dem Rastplatz „Moosmühle“ an der Bundesstraße 8 von einem dort geparkten Sattelzug Diesel abgepumpt und entwendet. Während der Fahrer in seinem Fahrzeug schlief, zapfte der unbekannter Täter ca. 600 Liter Diesel ab. Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Wörth a.d. Donau, Tel. 09482/9411-0.

PI Wörth a.d. Donau/MH