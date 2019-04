Pentling: Lagerfeuer auf dem Gehweg – Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Jugendliche entzündeten am Freitagabend gegen 18.00 Uhr ein ca. 50 x 50 cm großes Lagerfeuer mit morschen Ästen auf einem Weg in der Friedhofstraße. Erst nachdem sie mehrmals von einem aufmerksamen Passanten angesprochen wurden, löschten sie das Feuer und entfernten sich von der Brandstelle. Da bei Eintreffen einer Streifenbesatzung die Feuerstelle noch immer leicht glimmte, wurde diese noch mit Wasser abgelöscht. Ob am Granitpflaster des Weges Sachschaden entstand, muss noch abgeklärt werden. Diesbezügliche Ermittlungen werden derzeit geführt. Eine Gefahr für umliegende Gebäude oder dergleichen bestand nicht. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Neutraubling unter Tel.: 09401/9302-0 erbeten.

Polizeimeldung