Pentling: Brand in Einfamilienhaus war wohl Brandstiftung – Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen (25. Februar) hat in Pentling ein Einfamilienhaus gebrannt. Laut Polizei steckt wohl Brandstiftung dahinter. Zum Glück war niemand in dem Gebäude, das offenbar schon seit mehreren Jahrzehnten leer steht. Trotzdem geht die Polizei von einem Sachschaden in Höhe von rund 165.000 Euro aus. Für Anwohner habe zu keiner Zeit Gefahr bestanden. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Sie sucht Zeugen, die am Morgen im Ortsteil Großberg etwas Verdächtiges, wie eine Person oder ein Fahrzeug, gesehen haben könnten. Konkret geht es um die Zeit um 4:50 Uhr am Morgen, zu der das Feuer ausgebrochen war.

Die Polizeimeldung

In den frühen Morgenstunden des 25.02.2021 geriet ein Einfamilienhaus bei Pentling in Brand. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Gegen 04:50 Uhr am Donnerstagmorgen wurde über Notruf ein in Flammen stehendes Wohnhaus in der Heinrichstraße, im Ortsteil Großberg, mitgeteilt. Mehrere Feuerwehren aus der Region begannen unmittelbar mit den Löscharbeiten.

Schnell stand fest, dass das Wohnhaus seit mehreren Jahrzehnten unbewohnt war und sich niemand in dem Gebäude aufhielt. Auch für Anwohner bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

Gegen 08:00 Uhr war der Brand gelöscht. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 165.000 Euro.

Die Heinrichstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und geht derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Zudem bittet sie um Zeugenhinweise. Wer hat gegen 04:50 Uhr heute Morgen im Ortsteil Großberg eine verdächtige Person oder ein Fahrzeug wahrgenommen? Sind in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht worden, die im Zusammenhang mit dem Brand und der Örtlichkeit stehen könnten? Sachdienliche Angaben werden rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0941-506/2888 entgegengenommen.

Polizeimeldung / MF