Ein 81-Jähriger aus Regensburg parkte Freitagfrüh, 3. März, sein Auto. Doch die Bremse war wohl nicht richtig angezogen und der PKW begann zu rollen. Der Regensburger versuchte, sein Auto zu stoppen, dabei überrollte ihn das linke Hinterrad. Er zog sich eine Platzwunde am Kopf und Quetschungen am Bein zu.

Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer aus Regensburg hatte am Freitag, 03.03.20717, gegen 10.20 Uhr seinen Opel an einem Parkplatz an der BAB A3 in Fahrtrichtung Nürnberg geparkt. Während der Senior schon ausgestiegen war, rollte sein Opel los. Um sein Auto am weiterrollen zu hindern, griff er ein, wurde dann aber vom linken Hinterrad überrollt und eingeklemmt. Er musste durch die verständigten Feuerwehren der Berufsfeuerwehr Regensburg und FFW Pentling geborgen und aufgrund einer Kopfplatzwunde und Quetschungen am Bein im Uniklinikum Regensburg behandelt werden. Glücklicherweise waren am Parkplatz zahlreiche Ersthelfer zugegen, die den Senior versorgten und auch den Notruf absetzten.

PM/EK