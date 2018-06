Patientenhaus der Leukämiehilfe Ostbayern offiziell eröffnet

Freitag und Samstag fand die größte internationale Katastrophenschutzübung, die es je in Ostbayern gegeben hat, in Chamerau statt. Etwa 2.500 Einsatzkräfte von lokalen und …

Freitag und Samstag fand die größte internationale Katastrophenschutzübung, die es je in Ostbayern gegeben hat, in Chamerau statt. Etwa 2.500 Einsatzkräfte von lokalen und …

Internationale Katastrophenschutzübung „Roter Eber / červený kanec“ Freitag und Samstag fand die größte internationale Katastrophenschutzübung, die es je in Ostbayern gegeben hat, in Chamerau statt. Etwa 2.500 Einsatzkräfte von lokalen und …

Internationale Katastrophenschutzübung „Roter Eber / červený kanec“ Freitag und Samstag fand die größte internationale Katastrophenschutzübung, die es je in Ostbayern gegeben hat, in Chamerau statt. Etwa 2.500 Einsatzkräfte von lokalen und …

Internationale Katastrophenschutzübung „Roter Eber / červený kanec“ Freitag und Samstag fand die größte internationale Katastrophenschutzübung, die es je in Ostbayern gegeben hat, in Chamerau statt. Etwa 2.500 Einsatzkräfte von lokalen und …

A93: Fahrbahn auf Autobahnkreuz Holledau wird am Wochenende erneuert Am kommenden Wochenende wird von Freitag, 8. Juni 2018, 20:00 Uhr bis Sonntag, den 10. Juni 2018, 18:00 Uhr die Fahrbahn zwischen den oben genannten Anschlussstellen erneuert. …

A93: Fahrbahn auf Autobahnkreuz Holledau wird am Wochenende erneuert Am kommenden Wochenende wird von Freitag, 8. Juni 2018, 20:00 Uhr bis Sonntag, den 10. Juni 2018, 18:00 Uhr die Fahrbahn zwischen den oben genannten Anschlussstellen erneuert. …

A93: Fahrbahn auf Autobahnkreuz Holledau wird am Wochenende erneuert Am kommenden Wochenende wird von Freitag, 8. Juni 2018, 20:00 Uhr bis Sonntag, den 10. Juni 2018, 18:00 Uhr die Fahrbahn zwischen den oben genannten Anschlussstellen erneuert. …