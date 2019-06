Painten: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Am Dienstag ereignete sich gegen 17:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 16 bei Painten im Landkreis Kelheim. Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr die Kreisstraße 16 in Richtung Painten und kam im Bereich einer Rechtskurve bei Netzstall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Eine 59-jährige Ford-Fahrerin aus dem Landkreis Kelheim kam dem Motorradfahrer entgegen und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der 18-jährige Landkreisbewohner wurde in den Graben geschleudert und zog sich zumindest eine Oberschenkelfraktur zu. Weitere Verletzungen waren an der Unfallstelle noch nicht gesichert. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Regensburg geflogen.

Die zwei Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14.000€.

Die Fahrerin des Pkw und ihr Beifahrer blieben unverletzt.

Pressemitteilung PI Kelheim