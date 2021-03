Painten: 3-Jährige von Kleintransporter überrollt

In Painten ist am Samstag ein 3-jähriges Mädchen von einem Kleintransporter überrollt worden. Das Mädchen verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Der Fahrer des Kleintransporters erlitt einen schweren Schock.

Am 06.03.2021 um 12:35 Uhr ist ein 42-jähriger Mann, nachdem er Pakete in Maierhofen bei einem Wohnhaus zugestellt hatte, mit seinem VW Transporter rückwärts gefahren, um den Innenhof des Anwesens wieder zu verlassen. Hierbei überrollte er das 3-jährige Mädchen, welches sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Fahrzeug im Hofraum befand. Nach jetzigem Ermittlungsstand übersah er das Kind bei seinem Rangiermanöver und das Mädchen zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Unter laufender Reanimation wurde das Mädchen mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Regensburg geflogen, wo es kurz darauf an ihren Verletzungen erlag. Der Unfallverursacher erlitt durch den Verkehrsunfall einen schweren Schock.

Durch die Staatsanwaltschaft Regensburg wurde ein Sachverständiger zur Erstellung eines Unfallgutachtens hinzugezogen.

MeS/ PI Kelheim