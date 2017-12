Ostbayern: Werden Fischotter zum Problem?

Den CSU-Kurs bei den Sondierungen von Union und SPD will Parteichef Horst Seehofer alleine bestimmen. «Der Parteichef führt die Verhandlungen, es geht da ja schließlich um die …

Politik: Seehofer stimmt Kurs für GroKo-Gespräche nicht mit Söder ab Den CSU-Kurs bei den Sondierungen von Union und SPD will Parteichef Horst Seehofer alleine bestimmen. «Der Parteichef führt die Verhandlungen, es geht da ja schließlich um die …

Leben im hohen Alter: Forscher informieren über Studie Wissenschaftler der Universität Erlangen-Nürnberg haben die Lebenssituation von 90-Jährigen und Älteren untersucht. Am Freitag (13.00 Uhr) stellen sie in Nürnberg ihre Ergebnisse …

Nabburg: Tödlicher Verkehrsunfall auf A6 Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn am Donnerstagabend getötet. Gegen 18:45 Uhr fuhr ein Kleinlaster auf einen Lkw auf. Beim Eintreffen der …

