Ostbayern: Neue Kampagne Gründerland Bayern

Das bayerische Wirtschaftsministerium startet eine neue Kommunikationskampagne für seine Initiative Gründerland Bayern.

Herzstück der Kampagne ist die grundlegend überarbeitete Internetseite www.gruenderland.bayern. Die Plattform wurde im Rahmen der Initiative “Gründerland Bayern” entwickelt und macht Angebote und Services für Existenzgründungen unmittelbarer zugänglich. Dazu gehören Finanzierungsmöglichkeiten, Vernetzungen untereinander sowie Weiterbildungs- und Coaching-Angebote, die sich an Jungunternehmer aller Branchen richtet.

Staatsminister Hubert Aiwanger: „Gründer finden in Bayern optimale Bedingungen vor. Wir stehen ihnen bei der Verwirklichung ihrer Geschäftsidee zur Seite. Die neue Website gibt den Jungunternehmern konkrete Hinweise auf die passenden Anlaufstellen und leistet Unterstützung rund ums Gründen in allen Branchen und Bereichen. Dass die Gründer-Szene in Bayern lebt, zeigen zahlreiche Erfolgsbeispiele auf der Website. Wir räumen Hindernisse aus dem Weg, fördern das Gründen in Bayern so gut wie möglich, um das Gründerland Nummer Eins in Europa zu werden.“

Die Plattform bündelt sämtliche Serviceangebote, die Bayern für Existenzgründungen anbietet. Dazu gehören neben der Unterstützung im Gründungsprozess auch Angebote in den Bereichen Finanzierung und Förderung sowie Beratung und Coaching, wie zum Beispiel das Vorgründungscoaching-Programm und die bayerischen Businessplan Wettbewerbe. Die Internetseite vermittelt Gründer je nach Anliegen schnell zu den richtigen Ansprechpartnern und Fördermöglichkeiten im Freistaat. Insgesamt zählt das Netzwerk von Gründerland Bayern über 350 Partner in ganz Bayern, dazu gehören beispielsweise die Bayerischen Industrie- und Handelskammern, die Bayerischen Handwerkskammern, das Institut für Freie Berufe (IFB), rund 60 Gründerzentren sowie Netzwerke wie BayStartUP, Invest in Bavaria oder Bayern International.

Aiwanger weiter: “Damit die Plattform schnell bekannt wird, starten wir gleichzeitig eine umfassende Kommunikationskampagne. Von pfiffigen Online-Anzeigen bis hin zu großflächigen Plakatmotiven: Mit der Kampagne sind wir ab sofort im Netz und in zahlreichen bayerischen Städten vertreten. So machen wir die bayerischen Leistungen für Gründer bekannter, geben konkrete Hilfestellungen und schaffen einen echten Mehrwert für Gründer in Bayern.“

MWi