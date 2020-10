Ostbayern: Hier steht die „Corona-Ampel“ auf gelb oder rot

In ganz Bayern gelten schärfere Anti-Corona-Maßnahmen – wenn die sogenannte 7-Tage-Inzidenz einen bestimmten Wert erreicht. Dann müssen die betroffenen Städte und Landkreise reagieren. Die beiden wichtigen Werte sind hierbei 35 Neuinfektionen pro 7 Tage pro 100.000 Einwohner, beziehungsweise 50 Neuinfektionen/7 Tage/100.000 Einwohner. In Niederbayern und der Oberpfalz sind diese Frühwarn- beziehungsweise Warnwerte an einigen Stellen überschritten, wie das Robert-Koch-Institut meldet.

In Ostbayern sind derzeit auch der Landkreis Cham und die Stadt Regensburg betroffen. Hier gelten jetzt strengere Regeln.

Das sind die Werte aus Ostbayern

(Stand 20.10. 00:00 Uhr, Quelle: RKI)

Landkreis Cham: 48,4

Stadt Regensburg: 45,1

Landkreis Regensburg: 19,6

Landkreis Kelheim: 24,4

Landkreis Tirschenreuth: 51,4

Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab: 64,6

Stadt Weiden in der Oberpfalz: 117,0

Landkreis Neumarkt i. d. Oberpfalz: 36,4

Landkreis Schwandorf: 18,9

Landkreis Amberg-Sulzbach: 15,5

Stadt Amberg: 21,3

Landkreis Regen: 86,6

Landkreis Straubing-Bogen: 29,7

Stadt Straubing: 58,6

Landkreis Landshut: 47,5

Stadt Landshut: 19,1

Landkreis Dingolfing-Landau: 37,2

Landkreis Deggendorf: 46,0

Landkreis Freyung Grafenau: 29,4

Landkreis Passau: 77,3

Stadt Passau: 49,2

Landkreis Rottal-Inn: 134,2

Fett hervorgehoben sind Städte/Landkreise über 35 bzw 50. Die Werte können Sie auch hier nachlesen. Am Nachmittag werden die Zahlen des LGL erwartet, die sich erfahrungsgemäß etwas von denen des RKI unterscheiden können.

Hier finden Sie einen kurzen Bericht über aktuelle Quarantäne-Fälle an Schulen im Raum Regensburg. Im Landkreis Kelheim gab es gestern 15 Neuinfektionen.

