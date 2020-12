Ostbayern: Hier können Sie einen Corona-Schnelltest machen

Die Festtage stehen vor der Tür. Viele möchten Weihnachten mit ihren Lieben verbringen. Wer auch bei privaten Feiern sicher gehen möchte, dass Weihnachten ohne Risiken für die eigene und die Gesundheit der Angehörigen gefeiert werden kann, der kann sich testen lassen. Im Landkreis Kelheim und der Stadt Regensburg können Sie einen Corona-Schnelltest machen. Mit diesem haben sie nach 15 Minuten ihr Ergebnis.

Corona-Schnelltest in Regensburg

Einen Corona-Schnelltest können Sie ab nächster Woche in Regensburg machen. Aus der Diskothek Helga am Domplatz wird ein Corona-Schnelltestzentrum. Die Test werden vom „Medicare Testzentrum“ durchgeführt. Das Unternehmen bietet bereits in mehreren Städten, wie Berlin, Köln oder München solche Antigen Schnelltests an. Ab Montag können Sie auch für Regensburg einen Termin buchen. Das ist im Voraus zwingend möglich. Einen Termin können Sie hier buchen: https://www.covid-testzentrum.de/regensburg-termin-buchen

Der Schnelltest kostet 39,90 Euro. Die Probe wird entweder durch einen Mund- oder einen Nasenabstrich entnommen. Nach 15 Minuten haben Sie bereits Ihr Ergebnis.

Kostenlose Corona-Schnelltests im Landkreis Kelheim

In Zusammenarbeit mit der Goldberg-Klinik, dem Landratsamt Kelheim und dem BRK Kelheim können Sie im Landkreis einen kostenlosen Corona-Test machen. Der Grundgedanke dahinter ist, dass Angehörige Ihre Verwandten in den Altenheimen besuchen können. Natürlich kann aber jeder einen Test machen, auch wenn zuhause gefeiert wird.

Sie müssen vorher einen Termin ausmachen. Das geht entweder über die Seite https://www.corona-keh.de/ (wird im Laufe des Freitags freigeschaltet) oder ab Samstag auch über die Telefonnummer 09441/2077211. Diese ist von 10 Uhr bis 16 Uhr besetzt.

Testmöglichkeiten

19.12./20.12.: Goldberg-Klinik Kelheim

24.12. – 27.12.: Goldberg-Klinik Kelheim und Mainburg

01.01. – 03.01.: Goldberg-Klinik Kelheim und Mainburg

06.01.: Goldberg-Klinik Kelheim und Mainburg

Alle weiteren Informationen werden im Laufe des Freitags vom Landratsamt Kelheim bekannt gegeben.