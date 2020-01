Ostbayern feiern weitgehend ruhig den Jahreswechsel – Großbrand in Waldmünchen

Das neue Jahrzehnt hat in Ostbayern ohne größere Zwischenfälle begonnen.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste hatten zwar wieder viel Arbeit, über 400 Einsätze mussten sie absolvieren. Es handelte sich aber nur um Körperverletzungen, Kleinbränden oder Sachbeschädigungen. Die Polizei Niederbayern und Oberpfalz bezeichnet die Silvesternacht als „normal“, bzw. „durchschnittlich“.

Bei mehreren Verkehrsunfällen wurde die Beteiligten nur leicht verletzt, oft war Alkohol im Spiel.

Die ein oder andere Silvesterrakete verursachte einen kleinen Brand. So zum Beispiel in Neutraubling. Gegen 02.20 Uhr brannte ein Mülltonnenhäuschen. Hier wurden vermutlich nicht komplett abgelöschte Feuerwerkskörper entsorgt, so dass die Mülltonne in Brand geriet und das Mülltonnenhäuschen komplett abbrannte.

Großbrand in Waldmünchen

In Waldmünchen kam es zu einem Großbrand. Das Feuer ist vermutlich in einer Papiertonne ausgebrochen und hat auf das Restaurant am Perlsee übergegriffen. Ob Feuerwerkskörper die Brandursache waren ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 250 000 Euro beziffert.