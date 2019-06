Ostbayern: Die Unwetterbilanz vom Samstag

Sturm, Gewitter und Regen ohne Ende: so hat es ab 13 Uhr am Samstag in Regensburg ausgesehen. Die Feuerwehr musste überflutete Keller abpumpen. In Obertraubling hat nach einem Blitzschlag der Dachstuhl eines Hauses gebrannt.

Hier die Bilanz des gestrigen Tages:

Berufsfeuerwehr Regensburg:

Ab gestern Mittag gegen 13 Uhr gingen immer wieder starke Niederschläge, teils als schwere Gewitter, über Regensburg hernieder. Nachdem neben dem Stadtgebiet auch viele Gemeinden im Landkreis Regensburg betroffen waren, erreichten viele Notrufe die Integrierte Leitstelle Regensburg. Mit jeder Regenwelle ging eine Vielzahl von Notrufen einher.

Daher wurde ab Mittag die Integrierte Leitstelle durch Einsatzkräfte des Löschzuges der Berufsfeuerwehr verstärkt. Zeitweise wurde die Mannschaft von fünf auf zehn Disponenten verdoppelt. Zeitgleich wurden die Freiwilligen Feuerwehren Regensburgs eingesetzt, um die Kräfte der Berufsfeuerwehr zu verstärken und den Regensburgern zu Hilfe zu kommen. Bis nach Mitternacht wurden so 29 Einsätze im Stadtgebiet geleistet, darunter 21 Unwettereinsätze (überflutete Straßen, Keller unter Wasser). Außerdem rückten die Einsatzkräfte im Stadtgebiet zu vier ausgelösten Brandmeldeanlagen (allesamt Fehlalarme, zumeist durch das Unwetter ausgelöst), einer Türöffnung (hilflose Person in Wohnung) und einem Unfall als Ersthelfer aus. Dazu kamen noch zwei Einsätze im Landkreis, es wurde in Zeitlarn bei einem Unwettereinsatz ausgeholfen und eine Drehleiter zu einem Dachstuhlbrand in Obertraubling entsandt.

Insgesamt waren im Stadtgebiet neben der Berufsfeuerwehr neun Freiwillige Feuerwehren (FF Regensburg mit den Löschzügen Winzer, Altstadt, Weichs, Schwabelweis, Wutzlhofen, Keilberg, Sallern, sowie die FF Grass und die FF Burgweinting) im Einsatz. Zu Spitzenzeiten waren knapp 100 Einsatzkräfte zeitgleich aktiv.

Polizeiinspektion Neutraubling:

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 300.000 Euro sind die Folge eines Blitzeinschlages in die Dachgaube eines Mehrfamilienhauses am Samstag, 22.06.2019, gegen 22.10 Uhr in

der Herzog-Albrecht-Straße in Piesenkofen. Das durch den Blitzeinschlag entstandene Feuer griff schnell auf den Holzdachstuhl über, bevor es durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Obertraubling, Neutraubling, Niedertraubling, Oberhinkofen, Gebelkofen und Köfering, sowie der Berufsfeuerwehr Regensburg schließlich gelöscht werden konnte.

Die Bewohner des Hause blieben allesamt unverletzt und kamen für den Rest der Nacht in einer nahegelegenen Pension unter. Das zweite Obergeschoss dürfte für längere Zeit unbewohnbar sein. Ein Anwohner hatte Brandgeruch wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Zudem hatten zwei Rauchmelder ausgelöst.