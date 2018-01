Ostbayern: Die aktuelle Hochwasser-Lage

In Regensburg werden heute (04.01.) Hochwasserschutzelemente aufgebaut. Im Bereich Wurstkuchl, Wassergasse, Werftstraße und Badstraße bittet die Stadt Regensburg darum, die dort abgestellten Fahrzeuge zu entfernen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (4. - 5. Januar) wird an der Eisernen Brücke zunächst Meldestufe 1 erwartet (4 Meter).

Der Hochwasser-Scheitel könnte in der Nacht auf Sonntag bei den Pegeln Eiserne Brücke und Schwabelweis über der Meldestufe 4 liegen.

04.01. 16:45 Uhr:

Von Samstag auf Sonntag wird voraussichtlich Meldestufe 3 erreicht,

Heute Abend wird an der Eisernen Brücke Meldestufe 1 erwartet (4,00 Meter) - Tendenz steigend.

Der Hochwasser-Nachrichtendienst Bayern rechnet derzeit damit, dass der Hochwasserpegel in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Regensburg über Meldestufe 3 liegen könnte. An der Eisernen Brücke wird 5,00 - 5,50 Meter, in Schwabelweis 5,30-5,70 Meter erwartet.

Ab Freitag können Bürgerinnen und Bürger ab 8 Uhr selber Sandsäcke abholen. Ausgabe ist in der städtischen Baumschule, Ziegetsdorfer Straße 46. Zudem hat die Stadt Regensburg ein Bürgertelefon eingerichtet: 0941/5072326, 0941/5078936, 0941/5078937.