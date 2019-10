Ostbayern: Besondere Ehre für Aktive im Feuerwehrdienst

Im Auftrag von Staatsminister Joachim Herrmann händigte der Oberpfälzer Regierungspräsident Axel Bartelt das Steckkreuz für besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen an acht Feuerwehrkräfte aus, drei von ihnen kommen aus den Landkreisen Cham und Regensburg. Darüber hinaus überreichte der Regierungspräsident die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze an eine Kommunalpolitikerin und zwei Kommunalpolitiker aus der Oberpfalz.

Im Spiegelsaal der Regierung der Oberpfalz wies Regierungspräsident Bartelt darauf hin, dass die Bedeutung der Feuerwehren leider häufig erst dann wieder deutlich werde, wenn die Medien über einen Großeinsatz berichten.

„Dabei kann leicht in Vergessenheit geraten, dass die eigentlich zu würdigende Leistung auch hinter den Kulissen im Alltag erbracht wird. Umso wichtiger ist es, dass besonders herausragende Leistungen auch aus diesem Bereich öffentlichkeitswirksam gewürdigt werden.“

Axel Bartel, Regierungspräsident der Oberpfalz

Das Steckkreuz für besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen überreichte Regierungspräsident Axel Bartelt an:

Johannes Buchhauser, Ltd. Branddirektor, (ehemaliger) Leiter der Berufsfeuerwehr Regensburg, Stadt Regensburg

Norbert Auerbeck, Kreisbrandinspektor, Waldmünchen, Landkreis Cham

Simon Scheck, Kreisbrandmeister, Mintraching, Landkreis Regensburg

Ebenfalls dankte Regierungspräsident Bartelt den weiteren Geehrten für ihr Engagement um die kommunale Selbstverwaltung.

„Als kommunale Mandatsträger haben Sie Zeit und Kraft geopfert, für Ihre Gemeinden, für Ihre Mitbürger. Sie haben Verantwortung übernommen und auf diese Weise die Idee der kommunalen Selbstverwaltung in die Tat umgesetzt. Die Bereitschaft, sich für die Gemeinschaft einzusetzen und für demokratische Werte einzustehen ist gar nicht hoch genug zu schätzen.“ Axel Bartel, Regierungspräsident der Oberpfalz

Die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze überreichte Regierungspräsident Axel Bartelt an:

Ludwig Reger, Erster Bürgermeister der Stadt Rötz und Mitglied des Kreistags Cham, Landkreis Cham

Irmgard Sauerer, Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Brennberg und Mitglied des Kreistags Regensburg, Landkreis Regensburg