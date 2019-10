Ostbayern: Bayerns beste Gesellen geehrt

103 Landessieger sind beim Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks auf Bayernebene im unterfränkischen Veitshöchheim ausgezeichnet worden. Unter den Gewinnern sind 20 junge Handwerker aus Niederbayern und der Oberpfalz.

Der Präsident der Handwerkskammer Dr. Georg Haber sowie der Hauptgeschäftsführer Jürgen Kilger gratulierten den Landessiegern aus Ostbayern persönlich zu ihren Spitzenleistungen. Haber betonte die Wichtigkeit dieses Wettbewerbs: „Diese Leistungsschau dient dazu, die hervorragenden praktischen Fähigkeiten bei der Gesellenprüfung der jungen Handwerker und der Ausbildungsbetriebe in der Öffentlichkeit herauszustellen. Aber auch dazu, die Berufsausbildung im Handwerk durch Best-Practice-Beispiele und die Gewinner ganz persönlich zu fördern.“

Den Contest, bei dem sich jährlich rund 3.000 junge Handwerker in 120 verschiedenen Handwerksberufen messen, gibt es bereits seit 1951. Das Ermitteln der Sieger erfolgt in vier Stufen: beginnend auf Innungsebene, dann auf Handwerkskammer-, Landes- und final auf Bundesebene. Teilnahmeberechtigt sind Junghandwerker, die ihre Gesellenprüfung in der Zeit vom Winter des Vorjahres bis zum Sommer des Wettbewerbsjahres abgelegt und zum Zeitpunkt der Gesellenprüfung nicht älter als 27 Jahre sind.

Mit dem Sieg auf Landesebene haben die jungen Frauen und Männer bereits die dritte Hürde genommen. Nun steht noch die letzte Station des Wettbewerbs auf Bundesebene an: Am 13. Dezember 2019 werden in Wiesbaden die besten Gesellen Deutschlands gekürt.

Landessieger 2019