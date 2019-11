Ostbayern: 164 Schulen aus der Oberpfalz, Niederbayern und Teilen Mittelfrankens ausgezeichnet

Insgesamt 479 Schulen aus Bayern erhalten in diesem Jahr die Auszeichnung „Umweltschule in Europa – Internationale Nachhaltigkeitsschule“. Schulen erhalten diese Auszeichnung für umweltbewusste und nachhaltige Projekte.

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber betonte bei der Verleihung heute in Regensburg: „Wir sind auf Rekordkurs: So viele Schulen wie noch nie erhalten in diesem Jahr die Auszeichnung für ihren Einsatz zugunsten der Umwelt und der Nachhaltigkeit. Wir brauchen junge Menschen, um unsere Umwelt zu schützen und den Klimawandel erfolgreich zu bewältigen. Ihr seid der Beweis dafür, dass wir in Bayern ausreichend engagierten Nachwuchs haben. Denn nur wenn wir alle zusammen arbeiten, können wir die Herausforderungen des Klimawandels meistern. Wir können uns die Jugendlichen zum Vorbild nehmen, ihr Engagement macht Mut.“

In Regensburg wurden heute 164 Schulen aus der Oberpfalz, Niederbayern und Teilen Mittelfrankens als „Umweltschule in Europa“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung „Umweltschule in Europa“ erhalten Schulen, die innerhalb eines Schuljahres zwei Projekte zu Themen wie biologische Vielfalt, Klimaschutz oder Nachhaltigkeit durchführen. Das Bayerische Umweltministerium fördert das in Kooperation mit dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. durchgeführte Programm. In diesem Jahr haben die Schüler unter anderem eine insektenfreundliche Blumenwiese im Schulgarten angelegt, eigenen Honig produziert und Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse gebaut. „Umweltschule in Europa – Internationale Nachhaltigkeitsschule“ ist eine Ausschreibung der Europäischen Umweltbildungsstiftung. Die Auszeichnung wird für ein Jahr verliehen. Weltweit beteiligten sich in diesem Jahr 49.000 Schulen in über 50 Staaten an dem Projekt. In Deutschland werden davon 1.100 Schulen aus acht Bundesländern ausgezeichnet, insgesamt 479 aus ganz Bayern. Die Zahl der ausgezeichneten Schulen und das Interesse an der Auszeichnung wachsen von Jahr zu Jahr kontinuierlich an.

Aus der Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz

MWi