Öffnungstermine der Bäder in Ostbayern – eine Übersicht

Ab 8. Juni dürfen die Bäder in Bayern ihre Außenbereiche wieder öffnen. Nicht jedes Bad in Ostbayern macht das aber auch schon gleich am kommenden Montag, bzw. öffnet in absehbarer Zeit noch gar nicht. Wir haben die Öffnungstermine der Außenbereiche für Bäder aus den Regionen Cham, Kelheim und Regensburg für Sie aufgelistet.

Stadt Regensburg

Wördbad: 11. Juni

Westbad: 11. Juni

Landkreis Cham

Osserbad Lam: 10. Juni

FreizeitWelle Rötz: Ende Juni in Planung

AQACUR Bad Kötzting: 8. Juni

Drachensee-Freibad Furth im Wald: 8. Juni

Freibad Cham: 8. Juni

Freibad Falkenstein: 11. Juni

Freibad Neukirchen beim Heiligen Blut: bis auf Weiteres geschlossen

Weitere Informationen zu den Hygienekonzepten und Hinweise der einzelnen Bäder im Landkreis Cham finden Sie hier.

Landkreis Kelheim

Inselbad Bad Abbach: Wohl das ganze Jahr geschlossen

Kaisertherme Bad Abbach: geschlossen

Keldorado Kelheim: 8. Mai

Freibad Abensberg: 11. Juni

Mainburg: 15. Juni

Felsenbad Saal an der Donau: 8. Juni (bei schönem Wetter)

Limes Therme Bad Gögging: 8. Juni

Weitere Bäder im Umkreis:

Bulmare: Bis auf Weiteres geschlossen

Freibad Nittenau: Öffnung nicht vor 1. Juli

AQUAtherm Staubing: 3. Juli

Waldbad Hemau: 5. Juni

Niederbayerns Thermalbäder öffnen Außenbereiche

Am 8. Juni nehmen die Thermalbäder in Bad Füssing, Bad Griesbach, Bad Birnbach und Bad Gögging den Badebetrieb wieder auf – unter strengen Auflagen und leider eingeschränkt auf die Wasserbecken in den Außenbereichen. Im Innenbereich dürfen lediglich die WC-Anlagen, Umkleidekabinen und Spinde genutzt werden; Duschen ist nur in den im Freien zur Verfügung stehenden Kalt-Duschen möglich. Die Schutz- und Hygienemaßnahmen wie das Einhalten des Abstands, das Tragen eines Mundschutzes beim Betreten des Innenbereichs usw. gelten grundsätzlich.

Geregelt ist auch die zulässige Anzahl der Badegäste, wobei die Kaiser-Therme in Bad Abbach noch geschlossen bleibt, da sie wegen der sehr geringen Außen-Wasserfläche nur maximal 25 Personen einlassen könnte.

Generell wird der Badebetrieb den individuellen Gegebenheiten in den jeweiligen Thermen angepasst sein und unterschiedlich ablaufen. Nähere Informationen hierzu sind auf den Websites der Thermalbäder zu finden.

Die Verantwortlichen der Thermen sind trotz der Einschränkungen froh, wieder in Betrieb gehen zu können und freuen sich auf „ihre“ Gäste, die den Aufenthalt in den Kureinrichtungen auch unter erschwerten Bedingungen hoffentlich dennoch genießen werden.

„Wir setzen uns weiter mit Nachdruck dafür ein, die Thermalbäder und Kurorte unter den gebotenen Vorsichtsmaßnahmen schnellstmöglich wieder „zum Laufen zu bringen“ und stehen diesbezüglich in engem Kontakt mit den zuständigen Ministerien“ so Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich und Vorsitzender der fünf Bäder-Zweckverbände.

Pressemitteilung Bezirk Niederbayern / MB