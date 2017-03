Am Samstagnachmittag wollte ein Autofahrer aus dem Landkreis auf der Strecke zwischen Piesenkofen und Oberhinkofen einen Traktor überholen. Aus bislang unbekannten Gründen übersah er dabei das entgegenkommende Fahrzeug eines Mannes aus Regensburg, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Regensburger wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit dem Rettungsspreitzer und der Rettungsschere aus dem Auto befreit werden. Beide Fahrer wurden verletzt und mussten in Regensburger Krankenhäuser eingeliefert werden. Aufgrund der schweren Verletzungen des Regensburgers wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Obertraubling, Niedertraubling, Oberhinkofen und Neutraubling.

PI Neutraubling/GW