Obertraubling: Frau bei Unfall verletzt

Am Donnerstag, 12.07., ereignete sich gegen 07:00 Uhr auf der B 15 in Höhe Egglfing ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten LKW. Eine 18-Jährige wollte mit ihrem PKW Suzuki aus Richtung Egglfing kommend nach links in die B 15 einbiegen. Da auf der B 15 der Verkehrsfluss stockte, hielt ein in Richtung Obertraubling fahrender Fahrzeuglenker einen größeren Abstand zum Vordermann.

Diese Lücke wollte die 18-Jährige zum Einfädeln nutzen und fuhr los. In diesem Moment näherte sich aus Richtung Obertraubling ein 37-Jähriger mit seinem 15to-LKW. Der LKW Fahrer prallte mit seiner Fahrzeugfront gegen die Fahrerseite des PKW Suzuki. Die Suzuki Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der LKW Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

PM/MF