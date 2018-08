Mit Badeschlappen und ohne Fahrradhelm auf dem Mountain-Bike und dann bergab auf dem Gehweg in der Nürnberger Straße in Etterzhausen. Unglücklicherweise stand auch noch der …

Mit Badeschlappen und ohne Fahrradhelm auf dem Mountain-Bike und dann bergab auf dem Gehweg in der Nürnberger Straße in Etterzhausen. Unglücklicherweise stand auch noch der …

Etterzhausen: Dank Leichtsinn ins Krankenhaus Mit Badeschlappen und ohne Fahrradhelm auf dem Mountain-Bike und dann bergab auf dem Gehweg in der Nürnberger Straße in Etterzhausen. Unglücklicherweise stand auch noch der …

Etterzhausen: Dank Leichtsinn ins Krankenhaus Mit Badeschlappen und ohne Fahrradhelm auf dem Mountain-Bike und dann bergab auf dem Gehweg in der Nürnberger Straße in Etterzhausen. Unglücklicherweise stand auch noch der …

Etterzhausen: Dank Leichtsinn ins Krankenhaus Mit Badeschlappen und ohne Fahrradhelm auf dem Mountain-Bike und dann bergab auf dem Gehweg in der Nürnberger Straße in Etterzhausen. Unglücklicherweise stand auch noch der …