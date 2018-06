Oberpfalz: Schwere Unwetter – viele Einsätze für Feuerwehr und Rettungskräfte

Freitag und Samstag fand die größte internationale Katastrophenschutzübung, die es je in Ostbayern gegeben hat, in Chamerau statt. Etwa 2.500 Einsatzkräfte von lokalen und …

Freitag und Samstag fand die größte internationale Katastrophenschutzübung, die es je in Ostbayern gegeben hat, in Chamerau statt. Etwa 2.500 Einsatzkräfte von lokalen und …

Internationale Katastrophenschutzübung „Roter Eber / červený kanec“ Freitag und Samstag fand die größte internationale Katastrophenschutzübung, die es je in Ostbayern gegeben hat, in Chamerau statt. Etwa 2.500 Einsatzkräfte von lokalen und …

Internationale Katastrophenschutzübung „Roter Eber / červený kanec“ Freitag und Samstag fand die größte internationale Katastrophenschutzübung, die es je in Ostbayern gegeben hat, in Chamerau statt. Etwa 2.500 Einsatzkräfte von lokalen und …

Internationale Katastrophenschutzübung „Roter Eber / červený kanec“ Freitag und Samstag fand die größte internationale Katastrophenschutzübung, die es je in Ostbayern gegeben hat, in Chamerau statt. Etwa 2.500 Einsatzkräfte von lokalen und …

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 10.06.2018, gegen 12:00 Uhr auf der Staatsstraße 2154 wurden ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin schwer verletzt. Der 59-Jährige und …

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 10.06.2018, gegen 12:00 Uhr auf der Staatsstraße 2154 wurden ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin schwer verletzt. Der 59-Jährige und …

Neukirchen b. Hl. Blut: Schwerer Motorradunfall Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 10.06.2018, gegen 12:00 Uhr auf der Staatsstraße 2154 wurden ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin schwer verletzt. Der 59-Jährige und …

Neukirchen b. Hl. Blut: Schwerer Motorradunfall Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 10.06.2018, gegen 12:00 Uhr auf der Staatsstraße 2154 wurden ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin schwer verletzt. Der 59-Jährige und …

Neukirchen b. Hl. Blut: Schwerer Motorradunfall Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 10.06.2018, gegen 12:00 Uhr auf der Staatsstraße 2154 wurden ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin schwer verletzt. Der 59-Jährige und …