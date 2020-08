Oberpfalz: Schwer verletzte Motorradfahrer – Polizei zieht erschütternde Bilanz

Vergangenes Wochenende (15.08. – 17.08.) kam es in der Oberpfalz zu vielen tragischen Motorradunfällen, bei denen die Fahrer teilweise schwer verletzt wurden. Die Polizei appelliert erneut an die Motorradfahrer.

Die Unfallzahlen sind erschütternd. In diesem Jahr sind bereits zehn Motorradfahrer in der Oberpfalz ums Leben gekommen. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg von acht Personen! Die Ursache der tödlichen Verkehrsunfälle ging in vielen Fällen von den Bikern selbst aus, vor allem durch überhöhte Geschwindigkeit, Abkommen von der Fahrbahn oder Fehler beim Überholen.

Polizei setzt auf Prävention

Die Oberpfälzer Polizei wird sich weiterhin verstärkt dafür einsetzen, derartige Unfälle möglichst zu verhindern und setzt dabei auf Prävention:

Mit Schwerpunktkontrollen im gesamten Bezirk liegt der Fokus noch intensiver auf den Motorradfahrern, um insbesondere auch im Gespräch auf eine vernünftige, angepasste Fahrweise und die möglichen Folgen eines Unfalls hinzuweisen. Damit sensibilisieren die Beamtinnen und Beamten die Motorradfahrer hinsichtlich auftretender Gefahren und dabei insbesondere auch hinsichtlich des Risikos. Denn ein Motorradfahrer ist im Unfallgeschehen weit weniger geschützt als beispielsweise ein Autofahrer.

Seitens der Polizei wird daher der Fokus mittels zielgerichteter Öffentlichkeitsarbeit, besonders auch durch die Leitung des Polizeipräsidiums Oberpfalz, immer wieder bewusst auf die herausragende Bedeutung der eigenen Vernunft beim Fahren gelenkt. Denn letztlich entscheidet sie darüber, ob Biker nach einer Ausfahrt wieder sicher zu Hause bei ihren Familien und Freunden ankommen.

Gefährdung des Straßenverkehrs wird geahndet

Zum anderen setzt die Polizei auf eine konsequente Ahnung von festgestellten Verstößen, denn jegliche Zuwiderhandlung birgt eine neue Gefahr im Straßenverkehr.

Die gesetzliche Vorgabe, die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung konsequent einzuhalten, wird von der Polizei beharrlich unterstrichen und durchgesetzt.

So wurden bei eine schwerpunktmäßigen Kontrollaktion in Bruck in der Oberpfalz und in Hof am Regen am 14.08.2020 insgesamt 42 Krafträder kontrolliert. Dabei mussten zwei Motorradfahrer wegen Geschwindigkeitsverstößen geahndet werden. Bei zwei weiteren Motorrädern war die Auspuffanlage manipuliert, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Ein Kraftradfahrer wurde wegen Kennzeichenmissbrauchs angezeigt, ein anderer aufgrund unzulässiger Reifen und bei drei weiteren war die Ausrüstung zu beanstanden.

Letztlich entscheidet jeder selbst durch das eigene Fahrverhalten über seine und die Sicherheit anderer. Für einen `kurzzeitigen Kick´ oder durch Unachtsamkeit sollte niemand sein Leben, aber vor allem auch nicht das Leben anderer, aufs Spiel setzen. Nur selten muss er den Schmerz und das Leid der Unfallfolgen alleine ertragen.

Pressemitteilung Polizeipräsidium Oberpfalz / MB