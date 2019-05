Oberpfalz: Polizei kontrolliert Schwerlastverkehr – vier betrunkene Fahrer

Das Polizeipräsidium Oberpfalz berichtet von LKW-Kontrollen, die am Sonntagabend bis in die Nacht hinein auf verschiedenen Autobahnparkplätzen durchgeführt wurden. Schwerpunkt war die Verhütung von Alkohol- und Drogenfahrten. Insgesamt wurden 162 LKW-Fahrer kontrolliert, wobei vier Fahrer die 0,5 Promille-Grenze überschritten haben.

Die Mitteilung der Polizei:

Die Verkehrspolizeidienststellen der Oberpfalz führten am Sonntag, 12.05.2019, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr, auf verschiedenen Autobahnparkplätzen und Rasthöfen der Oberpfalz Lkw-Kontrollen durch. Die Kontrollen in der Oberpfalz waren Teil einer bayernweit durchgeführten Aktion.

Bei den Kontrollen legten die Beamtinnen und Beamten ihr Augenmerk schwerpunktmäßig auf die Verhütung und Unterbindung von Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss, aber auch auf den technischen Zustand der Fahrzeuge, die Ladungssicherung und die Einhaltung der Gefahrgut- und Sozialvorschriften.

Die Einsatzkräfte aus der Oberpfalz überprüften insgesamt 162 Lkw-Fahrer auf ihre Fahrtüchtigkeit. 4 Fahrer überschritten den gesetzlichen Grenzwert von 0,5 Promille, ihnen musste aufgrund ihrer zum Teil erheblichen Alkoholisierung die Abfahrt untersagt werden.

Weiterhin wurde in einem grenzüberschreitenden Busverkehr eine Person festgestellt, gegen welche ein Haftbefehl wegen bereits früher erfolgter Abschiebung bestand. Bei einem ungarischen Lkw-Fahrer wurde im Rahmen der Kontrolle des Sonntagsfahrverbotes festgestellt, dass er mit der Fahrerkarte seines Unternehmers unterwegs war, zudem missachtete er die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen. Bei zwei weiteren Fahrzeugen erkannte man Verstöße der Ladungssicherung sowie gegen Vorschriften des Güterkraftverkehrsgesetzes. Auch zwei Pkw-Fahrer wurden auffällig. Bei diesen wurden Verstöße des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und nach dem Waffengesetz, dem Mitführen eines verbotenen Messers, sowie ein Verstoß gemäß des Pflichtversicherungsgesetzes dokumentiert.

Die Kontrollen mit Schwerpunkt Verhütung von Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss waren gegen 24.00 Uhr abgeschlossen.

Die Verkehrspolizeiinspektionen des Polizeipräsidiums Oberpfalz wurden bei den Kontrollen von Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt.

Insgesamt waren in der Oberpfalz 52 Beamte im Einsatz.

Polizeimitteilung