Oberpfalz/Niederbayern: Insgesamt 41 Millionen Euro Städtebaufördermittel

Das Bayerische Bauministerium fördert Innenstädte und Ortskerne mit rund 23 Millionen Euro in der Oberpfalz und 18 Millionen Euro in Niederbayern.

Der Freistaat Bayern unterstützt in diesem Jahr 53 Städte und Gemeinden in der Oberpfalz mit 22,8 Millionen Euro aus dem Bayerischen Städtebauförderungsprogramm. „Die Mittel kommen insbesondere kleineren Städten und Gemeinden im ländlichen Raum zugute“, so Bayerns Bauminister Hans Reichhart . „Wir helfen ihnen dabei, Gebäudeleerstände zu beseitigen und ihre Ortsmitten zu stärken.“ Rund 88 Prozent der Mittel aus dem Bayerischen Städtebauförderungsprogramm fließen in den ländlichen Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung Bayerns lebt.

Dank der Initiative des Bauministers wird das landeseigene Bayerische Städtebauförderungsprogramm mit rund 209 Millionen Euro auf Rekordhöhe fortgeführt. Reichhart: „Die bayerischen Innenstädte und Ortskerne sollen attraktiv und lebenswert bleiben. Deshalb unterstützen wir Kommunen dabei, auf Innenentwicklung zu setzen, Leerstände zu nutzen und eine Art Donut-Effekt zu verhindern, bei dem um den Ortskern herum Leben herrscht und im Ortskern selber die Häuser verfallen. Für Gemeinden, die sich für eine solch nachhaltige Siedlungsentwicklung einsetzen und Flächen sparen, erhöhen wir den Fördersatz auf 80 Prozent.“

Von der Förderinitiative „Innen statt Außen“ profitiert in der Oberpfalz beispielsweise die Gemeinde Berngau, die sich zur Innenentwicklung bekennt und im Ortskern ein wichtiges Gebäude für öffentliche Nutzungen und Funktionen saniert. In Mühlhausen unterstützt die Städtebauförderung die Neugestaltung des Museumsgartens am jetzt fertiggestellten „Landlmuseum“ in der ehemaligen Schule.

13 Gemeinden im Landkreis Tirschenreuth erhalten heuer außerdem Mittel aus der Sonderförderung der Förderinitiative Nordostbayern. Unter anderem kann die Gemeinde Ebnath nach Abbruch eines ungenutzten Gebäudes einen zentralen Platz in der Ortsmitte schaffen. In Tirschenreuth wird die Revitalisierung eines seit längerem leerstehenden Anwesens für öffentliche Nutzungen und Funktionen direkt am Maximiliansplatz gefördert. Wie bereits in den Vorjahren gibt es auch Sondermittel für die Wiederbelebung von Industrie- und Gewerbebrachen.

Von der Förderinitiative „Innen statt Außen“ profitiert in Niederbayern beispielsweise die Gemeinde Altfraunhofen, die sich zur Innenentwicklung bekennt und die ein leerstehendes Gebäude in der Ortsmitte saniert, das künftig als Jugendtreff genutzt wird. In der Stadt Freyung kann mit Unterstützung der Förderinitiative eine leerstehende ehemalige Klinik abgebrochen und im Zusammenhang mit der Landesgartenschau eine Grünanlage geschaffen werden.

Mit Hilfe der Förderinitiative „Flächenentsiegelung“ baut die Stadt Waldkirchen eine alte Kläranlage zurück und renaturiert das Gelände. Wie bereits in den Vorjahren gibt es außerdem Sondermittel für die Wiederbelebung von Industrie- und Gewerbebrachen.

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Einzelvorhaben in der Oberpfalz:

Ammerthal, Ortsmitte, 300.000 Euro

Barbing, Einzelvorhaben Neugestaltung Rathausplatz, 100.000 Euro

Beratzhausen, Ortskern, 30.000 Euro

Berngau, Ortskern, 60.000 Euro

Brand, Ortskern, 120.000 Euro

Bruck i.d.OPf., Ortskern, 120.000 Euro

Donaustauf, Ortskern, 60.000 Euro

Eslarn, Ortskern, 60.000 Euro

Falkenberg, Ortskern, 300.000 Euro

Hahnbach, Ortskern, 30.000 Euro

Kallmünz, Ortskern, 30.000 Euro

Kastl, Ortskern Kastl, 30.000 Euro

Königstein, Marktkern, Ortskern Kürmreuth, 195.000 Euro

Krummennaab, Ortskern, 150.000 Euro

Kulmain, Ortsmitte, 60.000 Euro

Laaber, Ortskern, 30.000 Euro

Lappersdorf, Ortskern, 60.000 Euro

Lauterhofen, Altort, 960.000 Euro

Mühlhausen, Ortskern Sulzbürg, 90.000 Euro

Neukirchen b.Hl.Blut, Marktkern, 60.000 Euro

Neusorg, Einzelvorhaben, 60.000 Euro

Parkstein, Ortskern, 316.000 Euro

Pleystein, Stadtkern, 120.000 Euro

Pyrbaum, Ortskern, Einzelvorhaben Seligenporten, 120.000 Euro

Reichenbach, Ortskern, 120.000 Euro

Schirmitz, Ortsmitte, 30.000 Euro

Schwarzenbach, Ortskern, 60.000 Euro

Schwarzhofen, Ortskern, 30.000 Euro

Sünching, Ortskern, 150.000 Euro

Trabitz, Ortskern, 90.000 Euro

Ursensollen, Ortskern, 30.000 Euro

Waidhaus, Ortskern, 240.000 Euro

Weiden i.d.OPf., Einzelvorhaben Seltmannvilla, Stadtteil Neukirchen, 120.000 Euro

Weiherhammer, Ortsmitte, 30.000 Euro

Wernberg-Köblitz, Ortskern Wernberg, 60.000 Euro

Windischeschenbach, Stadtkern, 720.000 Euro

Maßnahmen der Förderinitiative „Innen statt Außen“ in der Oberpfalz:

Auerbach i.d.OPf., Einzelvorhaben, 1.600.000 Euro

Berngau, Einzelvorhaben, 1.200.000 Euro

Eslarn, Einzelvorhaben, 80.000 Euro

Falkenstein, Einzelvorhaben, 400.000 Euro

Floß, Einzelvorhaben, 120.000 Euro

Kallmünz, Einzelvorhaben, 1.200.000 Euro

Neunburg vorm Wald, Einzelvorhaben, 640.000 Euro

Pfreimd, Einzelvorhaben, 640.000 Euro

Schönsee, Einzelvorhaben, 784.000 Euro

Wernberg-Köblitz, Einzelvorhaben, 120.000 Euro

Maßnahmen der Förderinitiative „Flächenentsiegelung“ in der Oberpfalz:

Neutraubling, Einzelvorhaben, 30.000 Euro

Schönsee, Stadtkern, 120.000 Euro

Weiden i.d.OPf., Einzelvorhaben, 270.000 Euro

Maßnahmen zur Revitalisierung von Industrie- und Gewerbebrachen in der Oberpfalz:

Waldershof, Brache Porzellanfabrik, 140.000 Euro

Maßnahmen der Förderoffensive Nordostbayern in der Oberpfalz:

Bärnau, Einzelvorhaben, 405.000 Euro

Brand, Einzelvorhaben, 173.000 Euro

Ebnath, Einzelvorhaben, 1.350.000 Euro

Erbendorf, Einzelvorhaben Altstadt, 180.000 Euro

Falkenberg, Einzelvorhaben, 486.000 Euro

Kastl, Einzelvorhaben, 270.000 Euro

Kulmain, Einzelvorhaben, 459.000 Euro

Mitterteich, Einzelvorhaben, 219.000 Euro

Neualbenreuth, Einzelvorhaben, 927.000 Euro

Plößberg, Einzelvorhaben, 270.000 Euro

Reuth b.Erbendorf, Einzelvorhaben Bahnhof, 90.000 Euro

Tirschenreuth, Einzelvorhaben, 4.160.000 Euro

Waldsassen, Einzelvorhaben, 1.278.000 Euro

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Einzelvorhaben in Niederbayern:

Aicha vorm Wald, Einzelvorhaben, 160.000 Euro

Aidenbach, Ortskern, 640.000 Euro

Altfraunhofen, Einzelvorhaben, 80.000 Euro

Bad Birnbach, Einzelvorhaben Ortmitte, 80.000 Euro

Bogen, Oberalteich, 160.000 Euro

Ergolsbach, Marktkern, 30.000 Euro

Feldkirchen, Einzelvorhaben, 30.000 Euro

Frauenau, Einzelvorhaben, 360.000 Euro

Furth, Einzelvorhaben ehem. Kloster, 160.000 Euro

Gangkofen, Marktkern, 320.000 Euro

Hengersberg, Ortskern, 240.000 Euro

Hofkirchen, Ortskern, 640.000 Euro

Hunderdorf, Einzelvorhaben, 40.000 Euro

Kirchberg i.Wald, Ortskern, 480.000 Euro

Kirchdorf i.Wald, Ortskern, 80.000 Euro

Laberweinting, Einzelvorhaben Ortsmitte, 80.000 Euro

Leiblfing, Einzelvorhaben, 160.000 Euro

Massing, Marktkern, 160.000 Euro

Neukirchen vorm Wald, Ortskern, 475.000 Euro

Neuschönau, Einzelvorhaben, 480.000 Euro

Pfeffenhausen, Einzelvorhaben Ortsmitte, 160.000 Euro

Rohr i.NB, Ortskern, 40.000 Euro

Saal a.d.Donau, Ortskern, 150.000 Euro

Schönberg, Ortskern, 800.000 Euro

St. Oswald-Riedlhütte, Einzelvorhaben Ortsmitte, 240.000 Euro

Tiefenbach, Einzelvorhaben, 90.000 Euro

Tittling, Marktkern, 60.000 Euro

Triftern, Marktkern, 240.000 Euro

Maßnahmen der Förderinitiative „Innen statt Außen“ in Niederbayern:

Altfraunhofen, Einzelvorhaben, 800.000 Euro

Grattersdorf, Einzelvorhaben Ortsmitte, 560.000 Euro

Neuschönau, Einzelvorhaben, 468.000 Euro

Simbach am Inn, Einzelvorhaben, 640.000 Euro

Maßnahmen der Förderinitiative „Flächenentsiegelung“ in Niederbayern:

Freyung, Einzelvorhaben, 6.653.000 Euro

Grattersdorf, Ortsmitte, 48.000 Euro

Plattling, Nordpark 3, 800.000 Euro

Waldkirchen, Einzelvorhaben, 720.000 Euro

Maßnahmen zur Revitalisierung von Industrie- und Gewerbebrachen in

Niederbayern:

Bayerbach, Einzelvorhaben, 200.000 Euro

Gangkofen, Gewerbebrache Ortskern West, 115.000 Euro

Eine Übersicht über die Programmkommunen und weitere Informationen zur Städtebauförderung sind im Internet verfügbar unter http://www.stmb.bayern.de/buw/staedtebaufoerderung/foerderprogramme/index.php

Pressemitteilung