Oberpfalz: Hohe Investitionen in das Straßennetz

Die Kommunen in Bayern haben im bundesweiten Vergleich die mit Abstand beste Finanzlage. Das geht aus dem am Mittwoch in Gütersloh veröffentlichten Kommunalen Finanzreport 2017 …

Die Kommunen in Bayern haben im bundesweiten Vergleich die mit Abstand beste Finanzlage. Das geht aus dem am Mittwoch in Gütersloh veröffentlichten Kommunalen Finanzreport 2017 …

Bayern: Gemeinden mit Milliardenüberschuss Die Kommunen in Bayern haben im bundesweiten Vergleich die mit Abstand beste Finanzlage. Das geht aus dem am Mittwoch in Gütersloh veröffentlichten Kommunalen Finanzreport 2017 …

Bayern: Gemeinden mit Milliardenüberschuss Die Kommunen in Bayern haben im bundesweiten Vergleich die mit Abstand beste Finanzlage. Das geht aus dem am Mittwoch in Gütersloh veröffentlichten Kommunalen Finanzreport 2017 …

Bayern: Gemeinden mit Milliardenüberschuss Die Kommunen in Bayern haben im bundesweiten Vergleich die mit Abstand beste Finanzlage. Das geht aus dem am Mittwoch in Gütersloh veröffentlichten Kommunalen Finanzreport 2017 …

Nach monatelangem Machtkampf beim bayerischen Autozulieferer Grammer müssen die Aktionäre am Mittwoch auf der Hauptversammlung in Amberg eine Entscheidung treffen. Die …

Nach monatelangem Machtkampf beim bayerischen Autozulieferer Grammer müssen die Aktionäre am Mittwoch auf der Hauptversammlung in Amberg eine Entscheidung treffen. Die …

Amberg: Aktionäre entscheiden im Machtkampf bei Grammer Nach monatelangem Machtkampf beim bayerischen Autozulieferer Grammer müssen die Aktionäre am Mittwoch auf der Hauptversammlung in Amberg eine Entscheidung treffen. Die …

Amberg: Aktionäre entscheiden im Machtkampf bei Grammer Nach monatelangem Machtkampf beim bayerischen Autozulieferer Grammer müssen die Aktionäre am Mittwoch auf der Hauptversammlung in Amberg eine Entscheidung treffen. Die …

Amberg: Aktionäre entscheiden im Machtkampf bei Grammer Nach monatelangem Machtkampf beim bayerischen Autozulieferer Grammer müssen die Aktionäre am Mittwoch auf der Hauptversammlung in Amberg eine Entscheidung treffen. Die …