Oberpfalz: Folgen des Unwetters

Starker Regen, Stürme und Gewitter sorgten gestern Abend für erhebliche Behinderungen.

Bei der Polizeieinsatzzentrale Oberpfalz in Regensburg wurden am Freitag, 18. August 2017, ab etwa 19 Uhr bis Mitternacht, an die 50 unwetterbedingte Einsätze registriert. Betroffen war die gesamte Oberpfalz, der zahlenmäßige Schwerpunkt lag jedoch in den Landkreisen Neustadt a.d. Waldnaab und Amberg-Sulzbach.

Der Großteil der Einsätze bezog sich auf umgestürzte Bäume mit den damit verbundenen Verkehrsbehinderungen. So stürzten im Gemeindebereich Freudenberg, Lkr. Amberg-Sulzbach, in einem Waldstück zwischen Lintach und Sägmühle mehr als15 Bäume auf die Straße. Die Kreisstraße AS 18 musste in diesem Bereich gesperrt werden, bis die Feuerwehr die Bäume mit der Motorsäge zerlegt bzw. mit einem Traktor von der Fahrbahn gezogen hatte.

In Sulzbach-Rosenberg hatte sich durch den Sturm an einem Gebäude der Malzfabrik ein größeres Blech gelockert und drohte auf die Straße zu fallen. Auch hier waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr gefordert, um das Blechteil zu sichern. In der Unteren Gartenstraße in Sulzbach-Rosenberg wurde offenbar durch den Starkregen die Fahrbahn unterspült, so dass die Teerdecke aufriss.

In Regenstauf, Lkr. Regensburg, schlug ein Blitz in den Kamin eines Wohnhauses ein, zu einem Brand kam es dabei nicht. Ansonsten wurden einige Fahrzeuge durch herabfallende Äste beschädigt, Bauzäune umgeweht oder Gullydeckel durch die Wassermassen herausgedrückt.

Auf der BAB A3 im Landkreis Neumarkt i.d.OPf wurden im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Velburg und Parsberg einige Verkehrsschilder umgeweht. Hier kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

Aquaplaning war die Ursache für mindestens acht Verkehrsunfälle. Dabei waren die betroffenen Fahrzeuge ins Schleudern geraten und in die Schutzplanken geprallt oder in den Straßengraben gefahren. Insgesamt wurden hier zwei Personen schwer verletzt, zwei weitere Personen zogen sich leichte Verletzungen zu.

Auf der Schweppermannsburg im Kastler Ortsteil Pfaffenhofen, Lkr. Amberg-Sulzbach, findet vom 18. – 19.08.2017 für die Liebhaber zeitgenössischer elektronischer Musik das “Farrago Festival 2017“ statt. Nach dem Eingang der ersten amtlichen Unwetterwarnungen beobachteten die Verantwortlichen die Wetterlage äußerst aufmerksam. Ein Evakuierungsplan war vorbereitet, für die Festivalbesucher stand als „Zufluchtsort“ die Kirche in Pfaffenhofen zur Verfügung. Das Festival konnte jedoch planmäßig abgehalten werden, durch den Starkregen fiel lediglich die Bühnentechnik kurzzeitig aus. Die ca. 350 Besucher ließen sich von den widrigen Wetterverhältnissen nicht in ihrer Feierlaune bremsen.

PM/EK