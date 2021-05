Oberpfalz: Ferkel freuen sich auf Besucher im Freilandmuseum

Das gesamte Team des Freilandmuseums Oberpfalz freut sich, dass ab dem 14. Mai 2021 das Museum wieder öffnen darf. Dabei steht selbstverständlich die Sicherheit für die Besucher und Mitarbeiter an oberster Stelle. Mit großer Sorgfalt hat das Team rund um Museumsleiter Dr. Tobias Hammerl die nötigen Maßnahmen getroffen, um den Museumsbesuch für alle zu einem schönen und vor allem sicheren Erlebnis zu machen.

"Wenn sich alle Besucher an diese Regeln halten, steht einem tollen Ausflug in unser Museum nichts im Weg. Und der Ausflug lohnt sich! Seit letzter Woche kann man unsere neugeborenen Ferkel vom Schwäbisch-Hällischen-Landschwein in Ihrem Gehege sehen. Das Gelände und die Gebäude sind in besten Zustand und wir freuen uns auf alle, die zu uns kommen,“ ist sich Dr. Hammerl sicher.