Oberpfalz: Erneut vergiftete Greifvögel

Es nimmt kein Ende: immer wieder werden in Niederbayern und der Oberpfalz vergiftete Greifvögel entdeckt. Diesmal in der Nähe von Neunburg vorm Wald.

Die Mitteilung der Polizei:

Am Samstag (22.05.) zeigte der Vorsitzende vom Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Schwandorf, die Vergiftung von zwei Greifvögeln in einem Waldstück westlich von Schönau, Gemeindebereich Schwarzhofen, an. Die Tat wurde bereits im Februar von einem bislang unbekannten Täter begangen. Vermutlich wurden durch diesen Giftköder ausgelegt, die von den Greifvögeln gefressen wurden. Die Tiere verendeten dadurch qualvoll.

Wie nun eine toxikologische Untersuchung ergab, wurden die Tiere mit einem Insektizid vergiftet, das zudem seit mehreren Jahren europaweit verboten ist. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg vorm Wald, Tel. 09672/92020, entgegen.

PM