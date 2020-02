Oberhinkofen: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Die Mitteilung der Polizei:

Leicht verletzt wurden zwei Insassen eines Pkw BMW am Samstag, 01.02.2020, gegen 12.15 Uhr, in Oberhinkofen auf Höhe des dortigen Sportgeländes. Der Fahrer des BMWs wollte auf der Hauptstraße zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen, als die Fahrerin des ersten Fahrzeuges, eines Pkw Audi, ebenfalls zum Überholen ansetzte und mit dem BMW zusammen stieß. Durch den Anprall kam der BMW nach links von der Fahrbahn ab. Dessen verletzte Insassen wurden mit dem verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw BMW wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.