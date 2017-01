Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) fürchtet angesichts der Regensburger Parteispendenaffäre um das Ansehen der gesamten Politik. «Insgesamt sind solche Vorgänge, auch wenn es möglicherweise «nur» um das Fehlverhalten von einzelnen Personen geht, natürlich immer eine Beschädigung aller, die in der Öffentlichkeit und in der Politik stehen», sagte Seehofer am Freitag in München. Zuvor war bekanntgeworden, dass nach dem Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) nun auch gegen dessen direkten Amtsvorgänger Hans Schaidinger (CSU) ermittelt wird - der zusätzlich auch noch Vorsitzender des Bayerischen Städtetages war.