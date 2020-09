Nordic Walking: Wolfgang Scholz holt Bronze

Am Wochenende fanden die Bayerischen Meisterschaften der Leichtathletik statt. Nordic Walker Wolfgang Scholz holt Bronze.

Die Pressemitteilung:

Bei nasskalten 8 Grad fanden am Samstag in Erding die Bayerischen Meisterschaften der Leichtathletik statt. Zum ersten Mal wurden die Bayerischen Meisterschaften im Bahngehen darin integriert und nicht separat veranstaltet. Wegen der Corona-Pandemie hatte der BLV ein sehr umfangreiches Hygienekonzept aufgelegt (so konnte man z.B. nach dem Wettkampf nicht duschen).

Trotz der vielen Einschränkungen machte sich Wolfgang Scholz auf den Weg nach Erding und startete für den SWC Regensburg beim 5000m Bahngehen. Um 16. 15 Uhr fiel der Startschuss und es waren 12,5 Runden auf der nassen Bahn zu gehen. Umso größer war die Freude, dass Scholz sicher und heil den 3. Platz in 26:47,95 Minuten erreichte und Bronze mit nach Regensburg bringen konnte.

„Ein sehr ungewöhnlicher und irgendwie unwirklicher Wettkampf. Ich freue mich jetzt auf eine warme Dusche zuhause“, so Scholz unmittelbar nach dem Wettkampf.