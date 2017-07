Wegen eines Rohbruchs ist eine Tiefgarage im oberbayerischen Kulmbach vollgelaufen. In der Nacht zum Donnerstag hatte es stark geregnet. Etwa 25 Autos standen in der Tiefgarage im Wasser, wie die Polizei mitteilte. Einige der Halter wurden verständigt und konnten ihre Autos in Sicherheit bringen. Einsatzkräfte pumpten Wasser aus der Tiefgarage, konnten den Wasserpegel aufgrund des Rohrbruchs aber zunächst nicht absenken.

Die Ursache für den Rohrbruch war zunächst nicht bekannt. Die Polizei vermutete, dass der Kanal wegen des Unwetters viel Wasser führte.

Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Gewittern mit Starkregen und Hagel im Norden Bayerns gewarnt. Insgesamt entstanden nach Angaben der Polizei aber zunächst keine größeren Schäden. In Franken hätten Einsatzkräfte einige Äste und Bäume von den Straßen geräumt, teilte die Polizei mit. Der DWD rechnet auch am Freitag mit Gewittern. Im Südosten seien Unwetter mit Hagel zu erwarten.

dpa/MF