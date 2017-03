Erfolg für die Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege: Die Regensburger Zöllner haben in der Nähe von Nittendorf ein Auto aus dem Verkehr gezogen, das aus den Niederlanden kam. Dabei ist den Beamten ein verhältnismäßig großer Fang gelungen: 1,1 Kilogramm Kokain befanden sich im Fahrzeug.

Der 36-jährige Fahrer gab an, sich auf dem Weg nach Österreich zu befinden, um dort an einem Sportwettkampf teilzunehmen. Die Frage nach mitgeführten Waren wie Dopingmittel oder Drogen wurde von dem Mann verneint. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs wurden die Zöllner jedoch schnell fündig: In der Rückenlehne des Beifahrersitzes befanden sich zwei Päckchen mit insgesamt 1,1 Kilogramm Kokain.

Die Beamten stellten das Rauschgift sicher und leiteten gegen den Mann ein Verfahren wegen des Verdachtes eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Regensburg übernahm die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Nordbayern des Zollfahndungsamtes München und des Bayerischen Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen.

PM/MF