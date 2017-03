Schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag waren in Schönhofen Täter unterwegs, die es auf die Fahrzeuge von insgesamt fünf Eigentümer abgesehen hatten. Ein abgestellter Pkw in der Alpinenstraße wurde erfolglos versucht zu entwenden, konnte aber in Tatortnähe wieder aufgefunden werden, da sie ihn stehen ließen, nachdem er bergab nicht von alleine ansprang. In der Schloßstraße öffneten die Täter eine Garage, durchwühlten das Fahrzeuginnere eines Pkw und nahmen die Fahrzeugpapiere mit. In der Nittendorfer Straße öffnete sie einen Lieferbus und entwendeten das Navi, etwas Bargeld und einen Schraubenzieher. In der Schönhofener Straße drangen sie in eine Garage ein und wollten einen Roller entwenden, den sie aber nicht zum Laufen brachten, als sie ihn Straße bergab rollen ließen. Aus einer weiteren Garage in der Straße Am Bauernfeld stahlen sie zwei Fahrräder, die dann in der Nähe, in der Nittendorfer Straße, aufgefunden wurden.

PM/GW