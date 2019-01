Nittendorf: Einbruch in Wohnung

Am Samstag den 26.01.2019 in der Zeit von 10.30 Uhr bis 23.10 Uhr, brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der Georg-Britting-Str. 3 in Nittendorf ein. Laut Auskunft des Wohnungsinhabers bemerkte er am Nachmittag, dass seine vor der Terrasse abgestellten Bergstiefel verschwunden waren. Im Anschluss, gegen 17.00 Uhr, verließ er zusammen mit seiner Partnerin die Wohnung und kehrte erst gegen 23.10 Uhr wieder zurück. Die Abwesenheit nutzte der Täter offensichtlich, um nochmals zum Objekt zurück zu kehren. Er drang nun über die Terrassentür in die Wohnung ein und entwendete ein Tablet aus einem der Räume. Die PI Nittendorf bittet die Bevölkerung um Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld der Georg-Britting-Straße. Die Umstände lassen darauf schließen, dass sich der Täter längere Zeit in diesem Bereich aufhielt.

pm/MS