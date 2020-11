Nittenau: Vermummte Täter versuchen Geldautomaten aufzubrechen – Zeugen gesucht

Das Polizeipräsidium Oberpfalz berichtet von einem versuchten Geldautomatenaufbruch im Landkreis Schwandorf. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (28.11.) versucht, einen Geldautomaten in Nitttenau gewaltsam zu öffnen. Der Geldautomat in einer Filiale auf dem Marktplatz wurde dabei erheblich beschädigt, Geld wurde aber nicht entwendet. Die Kripo Amberg sucht jetzt Zeugen, die gegen 3:40 Uhr etwas gesehen haben könnten.

Der Polizeibericht

Am Samstag, 28.11.2020, gegen 03:40 Uhr ging über die Sicherheitszentrale einer Großbank, bei der Einsatzzentrale der Polizei, die Mitteilung über einen aktuellen Geldautomatenaufbruch in Nittenau, Marktplatz ein.

Seitens der Polizei wurden sofort intensive Fahndungsmaßnahmen mit allen verfügbaren Kräften eingeleitet, welche letztlich erfolglos blieben.

Mindestens zwei unbekannte, dunkel gekleidete und vermummte Täter wurden bei der Tatausführung gestört und waren geflüchtet.

Nachdem zunächst am Tatort leichter Gasgeruch festgestellt worden war, wurden Feuerwehr und Fachkräfte des Bayerischen Landeskriminalamtes zugezogen. Sämtliche Messungen verliefen negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Der Geldautomat wurde erheblich beschädigt. Bargeld wurde nicht entwendet.

Sachdienliche Hinweise insbesondere zu verdächtigen Wahrnehmungen hierzu erbittet die Kriminalpolizei Amberg unter der Rufnummer 09621/890-0

Polizeimeldung / MF