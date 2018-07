Niederwinkling: Vier junge Männer illegal eingeschleust

Der am 07.06.2018 im Bereich Metten tot aufgefundene Mann konnte identifiziert werden. Der Mann konnte im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen anhand eines …

Der am 07.06.2018 im Bereich Metten tot aufgefundene Mann konnte identifiziert werden. Der Mann konnte im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen anhand eines …

Metten: Leiche aus der Donau konnte identifiziert werden Der am 07.06.2018 im Bereich Metten tot aufgefundene Mann konnte identifiziert werden. Der Mann konnte im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen anhand eines …

Metten: Leiche aus der Donau konnte identifiziert werden Der am 07.06.2018 im Bereich Metten tot aufgefundene Mann konnte identifiziert werden. Der Mann konnte im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen anhand eines …

Metten: Leiche aus der Donau konnte identifiziert werden Der am 07.06.2018 im Bereich Metten tot aufgefundene Mann konnte identifiziert werden. Der Mann konnte im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen anhand eines …