Niederrunding: Verkehrsunfall fordert Schwerverletzten

Am Freitag, 02.08.2019, gegen 17.30 Uhr, fuhr ein Pkw-Lenker von Niederrunding in Richtung Göttling. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte anschließend mit der Fahrerseite des Pkw gegen einen Baum. Der Fahrer musste von der FFW Niederrunding aus seinem Wrack befreit werden. Er wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Da beim Fahrer ein Alkotest positiv verlief, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Der Schaden am Pkw lässt sich noch nicht genau beziffern.