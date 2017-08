Niederbayern: Erhöhte Waldbrandgefahr

Einen Monat vor der Bundestagswahl haben die großen bayerischen Städte genügend Wahlhelfer gefunden. Etwa 130.000 Menschen werden am 24. September in Bayern die Wahl überwachen …

Vor der Bundestagswahl: Genügend Wahlhelfer in Bayern Einen Monat vor der Bundestagswahl haben die großen bayerischen Städte genügend Wahlhelfer gefunden. Etwa 130.000 Menschen werden am 24. September in Bayern die Wahl überwachen …

In zehn Tagen beginnt der Gillamoos in Abensberg. Zur Stunde stellen die Verantwortlichen das Programm vor. Offizieller Anstich ist am 1. September um 19 Uhr. Weitere Highlights …

Gillamoos-Programm vorgestellt In zehn Tagen beginnt der Gillamoos in Abensberg. Zur Stunde stellen die Verantwortlichen das Programm vor. Offizieller Anstich ist am 1. September um 19 Uhr. Weitere Highlights …

