Neutraubling: Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt – Zeugen gesucht

In der Nacht auf Mittwoch (20.05.20) versuchten bislang unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt in der Bayerwaldstraße in Neutraubling einzubrechen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Durch die massive Gewalteinwirkung wurde ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursacht. Aufgrund des ausgelösten Alarms wurden der oder die Täter wohl gestört und es blieb beim Versuch. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizeiinspektion Neutraubling bittet in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls sich zu melden unter der Telefonnummer 09401/9302-0.

Polizeimeldung PI Neutraubling