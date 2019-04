Neutraubling: Sechs Motorräder und Kleintransporter geklaut

Die Nacht von Montag, 08.04.2019, auf Dienstag, 09.04.2019, nutzten Unbekannte, um in ein Motorradgeschäft in Neutraubling einzubrechen und am Ende sechs Motorräder und einen Kleintransporter zu entwenden.

In der Geretsrieder Straße drangen die Diebe gewaltsam in die Verkaufsräume ein und bedienten sich an den ausgestellten Krafträdern. Insgesamt sechs der Fahrzeuge eigneten sich die Eindringlinge an.

Zu guter Letzt wurde auch noch ein Kleintransporter Opel Movano vom Betriebsgelände gestohlen, vermutlich um die motorisierten Zweiräder abzutransportieren.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen erbeuteten die Langfinger so Fahrzeuge im Wert eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrags. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag und auch schon während des Tages im Bereich der Geretsrieder Straße in Neutraubling, Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise werden unter der Rufnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.

Pressemitteilung PI Oberpfalz