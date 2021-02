Neutraubling: Nach Unfall – Betrunkener flüchtet zu Fuß vor der Polizei

Ca. 20000.- Euro Sachschaden und eine leicht bis mittelschwer verletzte Pkw-Fahrerin sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag in den späten Abendstunden an der Kreuzung Walhallastraße / Herbert-Quandt-Allee ereignete.

Eine 26-jährige Frau befuhr gegen 22.15 Uhr mit ihrem Ford Fiesta die Walhallastraße von Barbing kommend in Richtung Obertraubling. Als sie gerade die Kreuzung zur Herbert-Quandt-Allee geradeaus überqueren wollte, bog plötzlich ein entgegenkommender Audi A 6 nach links in die Herbert-Quandt-Allee ein und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass sowohl der Ford, als auch der Audi einige Meter in die Herbert-Quandt-Allee hineingeschleudert wurden und dort zum Stehen kamen. Der vermeintliche Unfallverursacher, ein junger Mann flüchtete im Anschluss zu Fuß von der Unfallstelle. Die sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung einer Vielzahl von Polizeistreifen aus dem Stadtgebiet Regensburg und eines Polizeihubschraubers führten schnell zum Erfolg, so dass kurze Zeit später ein 24-jähriger Tatverdächtiger nicht unweit von der Unfallörtlichkeit festgenommen werden konnte. Da der Mann bei seiner Festnahme deutlich alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt – der Pkw des Mannes wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ebenfalls sichergestellt. Die junge Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert – der Festgenommene blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme waren die Feuerwehr Neutraubling und die BMW-Werksfeuerwehr zur Verkehrslenkung und Bindung auslaufender Betriebsstoffe vor Ort.