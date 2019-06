Neutraubling: Mit gefundener Granate im Kofferraum zur Polizei gefahren

Gestern erschien gegen 19:00 Uhr ein 58-Jähriger Mann aus Neutraubling auf der Wache der Polizeiinspektion Neutraubling und teilte den Beamten mit, dass er einen verdächtigen Gegenstand gefunden hätte, der sich nun im Kofferraum seines PKW befindet. Er war an der Donau im Bereich des Regensburger Osthafens unterwegs, als er den Gegenstand im Uferbereich fand.

Von dort transportierte er ihn mit seinem PKW zur Polizeiinspektion Neutraubling. Bei der Inaugenscheinnahme durch die Beamten stellte sich heraus, dass es sich um eine amerikanische Splitterhandgranate aus dem II. Weltkrieg handelt. Ein Sprengmeister des Sprengkommandos Nord wurde verständigt und sorgte für die sachgerechte Entsorgung.

In diesem Zusammenhang wird eindringlich darauf hingewiesen, sprengstoffverdächtige Gegenstände nicht zu berühren, an Ort und Stelle zu belassen und sofort über den Notruf „110“ die Polizei zu verständigen. Eine Verbringung an einen anderen Ort kann lebensgefährlich für einen selbst und/oder Unbeteiligte sein und aufgrund der fehlenden Erlaubnis und Befähigung unter Umständen auch eine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen.

Polizeimeldung